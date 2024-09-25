Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж собирается сделать свое первое публичное выступление после освобождения из британской тюрьмы, когда он даст показания Совету Европы в следующем месяце. Об этом в среду сообщили представители его организации.

53-летний Ассанж вернулся в Австралию в июне после заключения сделки о его освобождении, в результате которой он признал себя виновным в нарушении американского закона о шпионаже, что положило конец его 14-летней юридической борьбе в Великобритании. Ассанжу грозила депортация в США, где по многочисленным обвинениям он мог быть приговорен к нескольким десяткам лет тюремного заключения.

Его супруга Стелла, на которой он женился, находясь в лондонской тюрьме строгого режима, заявила, что Ассанжу нужно время, чтобы восстановить здоровье и рассудок после долгого заключения, а также побыть с их двумя детьми, которых он никогда не видел за пределами тюрьмы.

Теперь он впервые выступит на публике, когда даст показания Комитету по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге 1 октября.

Это произойдет после того, как в докладе ПАСЕ по его делу был сделан вывод о том, что он был политическим заключенным, и Британия призвала провести расследование, чтобы выяснить, подвергался ли он бесчеловечному обращению.

«Это будет исключительный перерыв в его восстановлении, поскольку [Совет Европы] пригласил Джулиана дать показания <…> по его делу и его более широким последствиям», - заявила Стелла Ассанж на платформе X.