ПОЛИТИКА
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Джулиан Ассанж выступит на публике впервые после освобождения
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен сделать свое первое после выхода на свободу публичное выступление
Джулиан Ассанж выступит на публике впервые после освобождения
Джулиан Ассанж / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж собирается сделать свое первое публичное выступление после освобождения из британской тюрьмы, когда он даст показания Совету Европы в следующем месяце. Об этом в среду сообщили представители его организации.

53-летний Ассанж вернулся в Австралию в июне после заключения сделки о его освобождении, в результате которой он признал себя виновным в нарушении американского закона о шпионаже, что положило конец его 14-летней юридической борьбе в Великобритании. Ассанжу грозила депортация в США, где по многочисленным обвинениям он мог быть приговорен к нескольким десяткам лет тюремного заключения.

Его супруга Стелла, на которой он женился, находясь в лондонской тюрьме строгого режима, заявила, что Ассанжу нужно время, чтобы восстановить здоровье и рассудок после долгого заключения, а также побыть с их двумя детьми, которых он никогда не видел за пределами тюрьмы.

Теперь он впервые выступит на публике, когда даст показания Комитету по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге 1 октября.

Это произойдет после того, как в докладе ПАСЕ по его делу был сделан вывод о том, что он был политическим заключенным, и Британия призвала провести расследование, чтобы выяснить, подвергался ли он бесчеловечному обращению.

«Это будет исключительный перерыв в его восстановлении, поскольку [Совет Европы] пригласил Джулиана дать показания <…> по его делу и его более широким последствиям», - заявила Стелла Ассанж на платформе X.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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