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Как израильские лидеры призывали захватывать и атаковать Ливан
С 7 октября израильские лидеры и официальные лица выступают с призывами распространить жестокое насилие в Газе на Ливан. По состоянию на 24 сентября в результате израильских атак на Ливан погибли по меньшей мере 649 человек, включая женщин и детей, больше 5 тысяч получили ранения и десятки тысяч были вынуждены покинуть страну. #trtнарусском #израиль #ливан #галант #ганц #нетальяху #бенгвир #призывы
Как израильские лидеры призывали захватывать и атаковать Ливан / Others
25 сентября 2024 г.
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