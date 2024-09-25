Как израильские лидеры призывали захватывать и атаковать Ливан

С 7 октября израильские лидеры и официальные лица выступают с призывами распространить жестокое насилие в Газе на Ливан. По состоянию на 24 сентября в результате израильских атак на Ливан погибли по меньшей мере 649 человек, включая женщин и детей, больше 5 тысяч получили ранения и десятки тысяч были вынуждены покинуть страну. #trtнарусском #израиль #ливан #галант #ганц #нетальяху #бенгвир #призывы