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Китай испытал межконтинентальную ракету в Тихом океане
Госсми Китая сообщили об успешном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. В Японии заявили, что Пекин не предупреждал о предстоящих испытаниях
Китай испытал межконтинентальную ракету в Тихом океане
Машины с межконтинентальными баллистическими ракетами DF-41 проезжают по площади Тяньаньмэнь во время военного парада по случаю 70-й годовщины образования КНР / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

В среду Китай произвел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане, сообщили государственные СМИ.

В заявлении Министерства обороны говорится, что Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) запустили ракету, которая успешно несла фиктивную боеголовку и упала в заданном районе в международных водах, сообщает CGTN.

«[Запуск] соответствует международному праву и международной практике и не направлен против какой-либо страны или цели», - заявили в министерстве.

Там же добавили, что ведомство заранее проинформировало все соответствующие страны, так как испытательный запуск был обычным мероприятием в рамках ежегодного плана подготовки ракетных войск.

Однако Япония заявила, что Китай «не уведомил ее заранее» перед испытательным пуском баллистической ракеты. «Растущая военная активность Китая вызывает серьезную озабоченность», - заявил на пресс-конференции в Токио пресс-секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.

Он сказал, что Япония «продолжит вести наблюдение» после испытательного запуска, сообщает агентство Kyodo News.

По данным газеты South China Morning Post, это был первый известный запуск ракеты подобного класса Пекином за последние 44 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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