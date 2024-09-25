Группа гаитянских иммигрантов Haitian Bridge Alliance подала уголовные иски против республиканцев Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Причиной для исков стали подстрекательские расистские высказывания обоих политиков о гаитянских иммигрантах.

Риторика привела к реальным вспышкам насилия в Спрингфилде, Огайо. В городе зафиксировали более 30 звонков о взрывных устройствах, что привело к принудительной эвакуации школ и правительственных зданий. Кроме того, полиция отмечает случаи насилия в отношении гаитян.

Трамп сделал ложные заявления о гаитянских иммигрантах в Спрингфилде во время дебатов с Камалой Харрис 10 сентября. Республиканец в частности заявил, что выходцы с Гаити крадут и едят домашних животных своих соседей.

Закон Огайо позволяет общественности подавать уголовные иски так же, как это сделал бы прокурор. В этом случае Haitian Bridge Alliance просит муниципальный суд округа Кларк подтвердить наличие вероятной причины того, что Трамп и Вэнс совершили преступления, и выдать ордера на арест обоих.

«Трамп и Вэнс сознательно распространяли ложные и опасные заявления, утверждая, что гаитянская община Спрингфилда, штат Огайо, преступно убивает и ест соседских собак и кошек, а также убивает и ест гусей», — говорится в показаниях.

«Они (республиканцы) обвинили гаитян Спрингфилда в том, что они якобы распространяют смертельные болезни. Они повторяли эту ложь во время президентских дебатов, на митингах кампании, во время интервью на национальном телевидении и в социальных сетях», — заявили представители гаитянского меньшинства Огайо.

Трамп продолжал распространять заявления, даже после того как они были признаны ложными, в то время как Вэнс недавно заметил, что он готов «создавать истории» ради политической выгоды.

Несмотря на публичный характер заявлений Трампа и Вэнса, местные прокуроры не предприняли никаких действий. Но поскольку уголовные обвинения были поданы гражданами, прокурор будет обязан принять публичное решение.