Великобритания перебросила около 700 военнослужащих на авиабазу Актротири на Кипре, чтобы помочь своим гражданам покинуть Ливан. Премьер-министр Кир Стармер предупредил, что эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» толкает регион к краю пропасти и призвал граждан Британии «‎немедленно покинуть»‎ арабскую республику.

Британия отметила, что усиливает свое присутствие в регионе, где уже дислоцированы два корабля Королевского флота, самолеты и транспортные вертолеты.

«События последних часов и дней показали, насколько нестабильна эта ситуация, поэтому мы ясно заявляем, что британским гражданам следует немедленно покинуть страну», — заявил министр обороны Джон Хили.

«Наше правительство обеспечивает все приготовления, чтобы поддержать британских граждан, если ситуация ухудшится», — подчеркнул политик.

Ожесточенные удары Израиля по югу и востоку Ливана 23 и 24 сентября усилили опасения, что Тель-Авив может начать наземное вторжение на юг арабской страны, что потенциально может привести к масштабной региональной войне. Президент Ирана Масуд Пезешкиян уже предупредил, что Тегеран не оставит «‎Хезболлу»‎ в одиночестве.

Премьер Стармер отметил, что он очень обеспокоен тем, что ситуация в Ливане выходит из-под контроля.

«Все стороны должны отойти от края пропасти. Я еду в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы поговорить с коллегами и союзниками, но моя главная мысль будет о прекращении огня. Отойдите от края пропасти. Нужно деэскалировать ситуацию», — подчеркнул премьер.

По словам министра здравоохранения Ливана Фираса Абьяда, в результате наступления Израиля с утра 23 сентября погибли 569 человек, в том числе 50 детей, и 1835 человек получили ранения в Ливане. Тысячи перемещенных лиц, бежавших из южного Ливана, укрываются в школах и временных убежищах в Бейруте и на севере страны.