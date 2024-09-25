Министерство юстиции США подало иск против компании Visa, обвинив один из крупнейших в мире платежных сервисов в нарушении антимонопольного законодательства, которое влияет на «цену почти всего».

Ведомство утверждает, что финансовый гигант подавляет конкуренцию, угрожая продавцам высокими комиссиями и выплачивая конкурентам отступные.

В иске утверждается, что Visa затрудняет для продавцов использование альтернативных платежных систем, таких как более дешевые или меньшие процессинговые компании, без наложения того, что прокуроры назвали «штрафами за нелояльность».

За последний квартал через разветвленную финансовую сеть Visa было обработано около $3,3 трлн транзакций. Компания обрабатывает более 60% дебетовых транзакций в США, получая $7 млрд в год в виде комиссий за транзакции, проходящие через ее сеть, сообщил Минюст. По словам прокуроров, компания защищает свое доминирующее положение с помощью соглашений с эмитентами карт, продавцами и конкурентами.

Попытка снизить такие комиссии, иногда называемые комиссиями за проведение или межбанковскими комиссиями, стала частью усилий администрации Байдена по борьбе с ростом потребительских цен. Это был ключевой пункт его президентской избирательной кампании в 2020 году.

«Мы утверждаем, что Visa незаконно накопила власть для взимания комиссий, которые намного превышают то, что она могла бы взимать на конкурентном рынке», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд в своем заявлении. — «Продавцы и банки перекладывают эти расходы на потребителей, либо повышая цены, либо снижая качество или уровень обслуживания.

В результате незаконное поведение Visa влияет не только на цену одного товара, но и на цену почти всего», подчеркнул прокурор.

Visa назвала жалобу «беспочвенной» и пообещала «решительно» защищаться.

«Любой, кто покупал что-то онлайн или расплачивался в магазине, знает, что существует постоянно расширяющийся круг компаний, предлагающих новые способы оплаты товаров и услуг», — заявила Джули Роттенберг, главный юрисконсульт фирмы.