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Эмине Эрдоган призывает сохранить традиции
Супруга президента Турции провела в Нью-Йорке программу, посвященную османским и анатолийским приданым, призывая сохранять традиции
Эмине Эрдоган призывает сохранить традиции
Эмине Эрдоган провела программу «Приданое невесты: Путешествие по османским и анатолийским приданым» / Others
25 сентября 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела программу «Приданое невесты: Путешествие по османским и анатолийским приданым» в Турецком доме в Нью-Йорке. Мероприятие было направлено на сохранение и популяризацию культурного наследия Анатолии.

В своем обращении Эмине Эрдоган подчеркнула важность сохранения традиционных ценностей в условиях глобальной культурной унификации.

«Перед лицом угрозы культурного опустошения, охватившей мир, я надеюсь, что вневременной язык вышивки и труд анатолийских женщин станут вдохновением для всего мира и напомнят нам о забытых ценностях», — заявила первая леди.

Программа включала демонстрацию традиционных анатолийских и османских приданых, представляя богатство турецкой культуры и искусства вышивки. Эмине Эрдоган поделилась информацией о мероприятии в социальных сетях, сопроводив публикацию видеоматериалами.

Это событие в очередной раз продемонстрировало усилия Турции по сохранению своего культурного наследия и его продвижению на международной арене.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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