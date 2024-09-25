Супруга президента Турции Эмине Эрдоган провела мероприятие «Вкусы Африки: праздник культуры, кухни и дружбы» в Турецком доме в Нью-Йорке. Событие было приурочено к презентации нового издания книги «Африканская кулинарная культура».

В своем выступлении госпожа Эрдоган подчеркнула важность сохранения и приумножения богатства африканской культуры и кухни.

«Мы верим, что для нас, членов одной человеческой семьи, разделяющих одну Землю, и приобретения, и потери являются общими. С этой точки зрения мы знаем, что отставание Африки означает лишение всего мира истинного потенциала континента», — заявила госпожа Эрдоган.

Она также отметила: «Динамизм континента, напоминающий ослепительную картину, проявляется во всех слоях его культуры, от кухни до одежды. Уникальная кулинарная культура Африки предстает перед нами как настоящее сокровище».

Мероприятие посетили супруги глав государств из разных стран, министры, представители международных организаций и СМИ. Гостям были представлены традиционные африканские ремесленные изделия и предложен марокканский чай.

Новое издание книги «Африканская кулинарная культура» содержит 110 оригинальных рецептов из пяти регионов континента. Эмине Эрдоган отметила влияние османской кухни на африканские блюда и подчеркнула важность сохранения культурного наследия.

В ходе мероприятия также была упомянута деятельность Ассоциации африканского культурного дома, основанной в 2017 году для укрепления связей между Турцией и африканскими странами.

Завершилось событие дегустацией традиционных африканских блюд, приготовленных по рецептам из представленной книги, в сопровождении живой африканской музыки.