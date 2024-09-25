В Кремле заявили, что план президента Украины Владимира Зеленского по принуждению России к миру является «фатальной ошибкой», которая будет иметь последствия для Киева.

Во вторник Зеленский заявил в Совете Безопасности ООН, что войну между Россией и Украиной невозможно успокоить одними переговорами и что Москву необходимо «принудить к миру».

«Такая позиция - это фатальная ошибка, системная ошибка. Это глубокое заблуждение, которое неизбежно будет иметь последствия», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду.

Песков добавил, что Россия хочет мира, но этот вопрос невозможно форсировать.

«Позиция, основанная на попытке принудить Россию к миру, - это абсолютно фатальная ошибка, потому что принудить Россию к миру невозможно», - сказал официальный спикер президента РФ [Владимира Путина].

«Россия - сторонник мира, но при условии, что будут обеспечены основы ее безопасности», - добавил он.

В июне Путин утверждал, что РФ прекратит войну в Украине только в том случае, если Киев откажется от своих амбиций по вступлению в НАТО и передаст все четыре украинских региона, на которые претендует Москва. Эти требования Киев сразу отверг как равносильные капитуляции.