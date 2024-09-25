ПОЛИТИКА
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Еще одна пуля премьера Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил пулю в анонимном письме, заявили в правительстве
Еще одна пуля премьера Словакии
Роберт Фицо / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил конверт с пулей от неизвестного отправителя, сообщила пресс-служба правительства в среду.

Там же добавили, что национальная полиция уже занимается расследованием этого дела, пишет газета Politico.

В мае на словацкого премьера было совершено покушение. Фицо получил тяжелые пулевые ранения, однако врачам удалось спасти жизнь политика. Событие потрясло Европу и обнажила глубокую поляризацию словацкого общества.

Человек, стрелявший в Фицо, был опознан как 71-летний Юрай Цинтула, который заявил, что не согласен с политикой нынешнего правительства. В настоящее время он остается под стражей, ему предъявлены обвинения в терроризме и грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Фицо перенес несколько операций, получив опасные для жизни ранения в результате стрельбы. В своем первом видеообращении после стрельбы он обвинил в нападении оппозицию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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