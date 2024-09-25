Встреча президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом не запланирована, сообщили в офисе последнего.

Официальный представитель кампании Трампа отметил, что кандидат от республиканцев не будет встречаться на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН.

Чиновник, говоривший с агентством AP на условиях анонимности, подтвердил, что встреча между ними не запланирована, несмотря на заявление Киева на прошлой неделе о том, что Зеленский планирует встретиться с Трампом.

Во вторник кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо «выйти из войны в Украине» и что вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден этого не сделают.

«Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вытащить. Они не могут нас вытащить», - сказал Трамп, выступая в штате Джорджия.

Соединенные Штаты не имеют войск в Украине, но предоставляют ей военную и гуманитарную помощь на миллиарды долларов.

«Я думаю, что мы застряли в этой войне до тех пор, пока я не стану президентом. Я добьюсь этого. Я добьюсь переговоров, я выйду. Мы должны выйти. Байден говорит: «Мы не уйдем, пока не победим». А что будет, если они победят?», - сказал Трамп.