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Зеленский призвал усилить давление на Россию
Президент Украины призвал принудить Россию к миру в ходе своего выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН
Зеленский призвал усилить давление на Россию
Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН, где призвал к усилению давления на Россию. В ходе визита в США он представит «план победы», направленный на привлечение внимания Запада к ситуации в Украине.

«Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский в своей речи.

Украинский лидер добивается увеличения поставок оружия, разрешения на использование ракет большей дальности для ударов по территории России и гарантий безопасности. Однако администрация Байдена отказывается снимать ограничения на дальние удары.

Зеленский планирует встретиться с президентом Байденом в Белом доме и надеется на встречи с основными кандидатами на предстоящих президентских выборах США.

«Эта война не может просто исчезнуть. Эту войну нельзя успокоить разговорами. Нужны действия», — подчеркнул украинский президент.

Визит происходит на фоне ухудшения военной ситуации в Украине, где Россия последовательно усиливает давление на восточном фронте. Зеленский обвинил Россию в «международных преступлениях», в том числе в атаках на гражданское население и энергетическую инфраструктуру.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Совбез ООН обратить внимание на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном. По его словам, в случае прекращения поддержки России война вскоре бы закончилась. Однако он уточнил, что, «если бы страны перестали поддерживать Украину, Украина вскоре могла бы прекратить свое существование».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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