Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН, где призвал к усилению давления на Россию. В ходе визита в США он представит «план победы», направленный на привлечение внимания Запада к ситуации в Украине.

«Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский в своей речи.

Украинский лидер добивается увеличения поставок оружия, разрешения на использование ракет большей дальности для ударов по территории России и гарантий безопасности. Однако администрация Байдена отказывается снимать ограничения на дальние удары.

Зеленский планирует встретиться с президентом Байденом в Белом доме и надеется на встречи с основными кандидатами на предстоящих президентских выборах США.

«Эта война не может просто исчезнуть. Эту войну нельзя успокоить разговорами. Нужны действия», — подчеркнул украинский президент.

Визит происходит на фоне ухудшения военной ситуации в Украине, где Россия последовательно усиливает давление на восточном фронте. Зеленский обвинил Россию в «международных преступлениях», в том числе в атаках на гражданское население и энергетическую инфраструктуру.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Совбез ООН обратить внимание на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном. По его словам, в случае прекращения поддержки России война вскоре бы закончилась. Однако он уточнил, что, «если бы страны перестали поддерживать Украину, Украина вскоре могла бы прекратить свое существование».