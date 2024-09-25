Один из самых известных сайтов онлайн игр для детей, которым владеет компания из Великобритании, в 2007–2008 годах растлевал детей материалами 21+ и вовлекал их в общение со взрослыми на сексуальные темы.

История Friv

Термин «Friv», происходящий от сокращения английского слова «frivolous», которое геймеры используют для описания простой игровой механики в браузерных играх, долгое время был просто названием для онлайн игровых платформ и игр. Тысячи веб-сайтов по всему миру, десятки приложений для смартфонов и множество других источников, в том числе и в Турции, использовали этот описательный термин, включая такие издания, как Hurriyet, Mynet, Milliyet и Sabah. Предположительно в 2007-2008 годах британский предприниматель Джеймс Макдональд, единственный владелец компании Zyis Limited, обладающей сегодня правами на товарный знак Friv по всему миру, создал вебсайт, назвав его «Friv», как позже он стал утверждать — «придумав этот термин». По известным только ему причинам, Макдональд во всех открытых источниках сообщает о запуске этого проекта в 2006 году, при этом, согласно данным Вебархива, до конца 2006 года сайта точно не существовало. Рассказывая свою историю в судебном совете по товарным знакам США, в 2016 году Макдональд заявил:

«… я начал работать волонтером в школе Belmont Infant School, расположенной в Дареме, Северо-Восточная Англия. В качестве волонтера я работал вместе с учителями, помогая ученикам младших классов выполнять различные учебные задания. В рамках своей волонтерской деятельности я помогал учащимся в различных онлайн мероприятиях, включая обучающие игры, предлагаемые через Интернет. При этом я часто сталкивался с потребностью в надежном источнике онлайн игр и образовательных мероприятий для всей семьи и класса. В частности, я часто наблюдал, как на высокомонетизированных веб-сайтах учеников постоянно обманывали, заставляя непроизвольно щелкать по рекламе, вместо того чтобы предоставить им доступ к образовательному контенту и образовательным мероприятиям в Интернете, включая игры».

Неизвестно, была ли личная «особая любовь» к детям Джеймса Макдональда причиной организации им вовлечения несовершеннолетних в общение со взрослыми на темы, потенциально не соответствующие их возрасту, или он просто жаждал раскрутить сайт любой ценой и поэтому пошел на это. Но делал он это явно осознанно. Об этом говорит тот факт, что после того, как по юношеской неопытности Джеймс увековечил свое имя в качестве разработчика скандально известной игры PureScore, совместно со всеми, кто перевел ее на другие языки, среди которых и Lalin Anik занимавшийся турецкой версией, найти информацию о том, что именно Макдональд является владельцем сайта friv.com, в индексируемых источниках интернета через Google невозможно.

Так игра PureScore появилась на сайте friv.com, что, возможно, и обеспечило тот эффект, на который рассчитывал Макдональд. Популярность сайта Friv.com стала расти с такой скоростью, что в 2015 году проект занял 1 место в мире в рейтинге самых популярных сайтов онлайн игр.

Неизвестно, как долго игра PureScore была размещена на сайте friv.com, важно только то, что суть и смысл игры представляли серьезную опасность для психики несовершеннолетних, оставляя травмирующие последствия на всю жизнь.

PureScore — игра-квиз, в которой дети могут отвечать на вопросы о своем сексуальном опыте. Для привлечения внимания детей игра была размещена на сайте friv.com с кнопкой (иконкой), втрое превосходящей по размеру другие игры, она не была маркирована как 18+.

При запуске игры предлагался выбор возраста: <16, 16-25, 26-35, 35-45, >45. Ребенок выбирал свободно любую возрастную группу, да и вопросы отличались в группах незначительно, а уровень неприемлемости для детей был максимальным везде, в том числе и для <16.

Одна из версий концовки игры: дьявол насилует ребенка.

Игра начиналась с достаточно безобидного вопроса: «Ходили ли вы на свидание с девушкой (с парнем, в женской версии игры)?», но затем пользователям в зависимости пола предлагались разные вопросы, касающиеся интимного опыта. Например: «Был ли у вас когда-нибудь (незаконный) половой опыт с девушкой, не достигшей возраста согласия?», на который 31% мужчин-пользователей ответили «ДА». Также следовал целый список вопросов, касающихся нетрадиционных и извращенных видов половых отношений. В одной из концовок игры, например, использовалась анимация со звуком, в которой дьявол имеет половое сношение с мальчиком, изображенным в виде ангела.

В игру PureScore можно было играть на 37 языках, в том числе и на турецком. По данным сайта разработчика, в 2007-2008 годах в игре ежедневно участвовали до 10 000 пользователей из 150 стран, 20% которых были из России, 18% из Польши, 10% из Турции.

Игра PureScore не ограничивалась только растлением детей; она вовлекала подготовленного прохождением игры ребенка в общение со взрослыми на темы вопросов из игры.

На существующих в разное время двух специальных страницах чата ребенку сообщалось: «Пожалуйста, не стесняйтесь оставить здесь пару записей о своем PureScore счете и о том, как вы его получили».

Макдональд явно понимал, что в этом чате он сводит детей со взрослыми, заинтересованными в таком общении: «Помните, что могут быть юные читающие, поэтому, пожалуйста, старайтесь избегать ненужной грубости».

Это был полноценный чат, с никами, регистрацией через почту, смайликами и дискуссиями. В код страниц чата PureScore был встроен мессенджер Myshoutbox, сохранившийся только в версии вебархива. Тем не менее этого достаточно, чтобы точно представить, как выглядело общение.

По сути Джеймс Макдональд создал идеальное место для тестирования детей, где на основании результатов их рейтинга, которым их просили поделиться в чате, склонные к педофилии выбирали себе подходящие кандидатуры и вступали с ними в общение на тему половых извращений. При этом ссылку на тест PureScore можно было отправить в личном сообщении по СМС, разместить на детском форуме, а можно было даже поставить на сайте онлайн игр для детей, как это и сделал Джеймс.

Имея на руках выборку своих посетителей, Макдональд набирал среди них так называемых «волонтеров». Известно, что имелась страница обращения к «волонтерам» за помощью в анализе значимости вопросов, потом эти данные отправлялись куда-то на сторонний сервис.

Как бороться с опасным явлением?

Сайт Friv.com с момента создания сразу привлек массовое внимание детей во всем мире. Достоверно неизвестно, какой вклад в эту популярность внесли опубликованная на сайте видеоэнциклопедия «F*CK» и секс-квиз PureScore, а также сколько детей пострадали от этого. Так, компания Джеймса Макдональда Zyis Limited в 2015 году успешно зарегистрировала в Турции товарный знак «Friv» в «Turk Patent» и продолжает в стране по сегодняшний день свою деятельность, о фактических последствиях которой может стать известно лет через 15, как это произошло сейчас с вскрывшимися фактами за 2007-2008 годы.

Это далеко не единичный случай использования Интернет-пространства для популяризации педофилии и растления малолетних. Одним из недавних случаев стало громкое уголовное дело над британским учителем-извращенцем Мэтью Смитом, которого суд приговорил к тюремному сроку в 12 лет за популяризацию фото- и видеоматериалов с насилием над детьми. Мэтью Смит заплатил $ 83000 подросткам в Индии для того, чтобы они присылали ему контент сексуальных издевательств над детьми.

Только пристальный международный законодательный и общественный контроль может остановить тревожную тенденцию Интернет-преступлений, совершаемых в отношении детей и подростков.

Растление несовершеннолетних - это тяжкое преступление, которое наносит непоправимый вред психике и развитию ребенка. Общество должно прилагать все усилия для защиты детей и подростков от сексуального насилия. Важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности независимо от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления. Только так можно обеспечить справедливость для жертв и предотвратить подобные преступления в будущем. Воспитание здорового поколения напрямую зависит от того, насколько эффективно общество и правоохранительные органы борются с этим злом.