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Израиль нанес мощные авиаудары по Ливану
Не менее 16 погибших в результате израильских атак в Ливане. Впервые с начала конфликта удары нанесены по северо-восточному региону Кесерван
Израиль нанес мощные авиаудары по Ливану
Дым поднимается над поврежденными зданиями в южном Ливане после израильского удара на фоне продолжающихся приграничных боевых действий между «Хезболлой» и израильскими силами / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

В среду Израиль провел серию авиаударов по различным районам Ливана, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения. По данным ливанских властей и СМИ, погибло не менее 16 человек, десятки получили ранения.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о четырех погибших и 38 раненых в провинции Баальбек-Хермель на востоке страны. В южных городах Тебнин и Бинт-Джбейль погибли пять человек, 27 ранены. В городе Джун на юге страны зафиксировано четыре погибших.

Впервые с начала приграничных столкновений 8 октября прошлого года израильские ВВС нанесли удар по городу Маайсра в регионе Кесерван на северо-востоке Ливана. В результате погибли три человека, девять получили ранения.

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по более чем 100 целям, связанным с «Хезболлой» в Ливане с утра среды.

С начала недели в результате израильских авиаударов по Ливану, по данным местных органов здравоохранения, погибло почти 570 человек, более 1800 получили ранения.

Международное сообщество выражает обеспокоенность эскалацией конфликта, предупреждая об опасности его регионального распространения.

Этот виток напряженности является частью продолжающегося противостояния между Израилем и «Хезболлой» на фоне конфликта в секторе Газа, где погибло более 41,400 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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