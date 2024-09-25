ПОЛИТИКА
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В Лос-Анджелесе захватили автобус
В Лос-Анджелесе был захвачен автобус с заложниками, один из пассажиров был застрелен. Преступник уже в руках полиции
В Лос-Анджелесе захватили автобус
Лос-Анджелес / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

В среду утром в Лос-Анджелесе был захвачен автобус с заложниками. Водитель автобуса вызвал полицию, когда некий мужчина достал пистолет. Один из пассажиров автобуса был убит в результате стрельбы.

Несколько пассажиров быстро покинули автобус в самом начале инцидента, но еще как минимум двое оставались на борту, когда подозреваемый приставил к голове водителя пистолет и автобус умчался.

Полиция применила шипы, которые пробили шины автобуса, и преследование закончилось на перекрестке в центре города, рассказали правоохранители.

На место происшествия прибыл спецназ, который во время противостояния с подозреваемым применил взрывные устройства.

Местная служба спасения сообщила, что осмотрела трех пациентов. Один из них был в критическом состоянии, а двое получили помощь и отказались от транспортировки.

Подозреваемый, личность которого не установлена, был взят под стражу. О мотивах инцидента ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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