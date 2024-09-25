Турецкий самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи прибыл в Ливан

Турецкий самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи приземлился в международном аэропорту Бейрута. Среди грузов — критически важные медикаменты для поддержки ливанских больниц. Напомним, израильская армия с 23 сентября нанесла сотни авиаударов по югу Ливана, а также по долине Бекаа и городу Баальбек. По официальным данным местных властей, погибли более 500 человек, включая 95 женщин и 50 детей, еще свыше 1830 получили ранения. Волна миграции из южных регионов страны в столицу Бейрут и ее окрестности продолжается. #trtнарусском #турция #ливан #гуманитарнаяпомощь #помощь #бейрут #медикаменты #новости #трт #новостимира