ПОЛИТИКА
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Турция: мирные переговоры невозможны без Москвы
Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш выступил в Совете Федерации РФ, где затронул ряд международных вопросов
Турция: мирные переговоры невозможны без Москвы
Нуман Куртулмуш выступил в Совфеде / Фото: АА / Others
25 сентября 2024 г.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш выступил перед российскими законодателями в Совете Федерации. Политик находится в Москве с четырехдневным визитом. В своей речи политик затронул региональные конфликты, двусторонние отношения и реформу глобального управления.

Куртулмуш уделил особое внимание израильской агрессии в Ливане и резко осудил действия еврейского государства, назвав их «невообразимыми». По словам политика, происходящее ведет ситуацию к «переломному моменту». Куртулмуш предупредил, что действия Израиля дальше ухудшают его послужной список преступлений в регионе.

«Мы обязаны выступить против кровопролития невинных людей в Газе и остановить агрессивное правительство и подходы Израиля», — заявил Куртулмуш.

Куртулмуш заявил, что полностью суверенное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме будет «обязательно» создано, а израильская оккупация закончится после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и его «банда» будут привлечены к ответственности за свои преступления.

Касаясь российско-украинского конфликта, Куртулмуш подчеркнул посреднические усилия Турции и раскритиковал односторонние санкции против России, утверждая, что ограничения в первую очередь бьют по обычным гражданам. Он отметил, что мирные переговоры невозможны без участия Москвы.

Куртулмуш также призвал к реформе международных институтов, особенно ООН. По его словам, «нынешняя глобальная система со всеми ее институтами и организациями не может нести мир».

Куртулмуш также оценил предстоящую встречу БРИКС в Казани как «важный шаг» в формировании нового мирового порядка, отметив, что потенциальное членство Турции в БРИКС будет дополнять ее существующие международные обязательства, а не являться «альтернативой» им.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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