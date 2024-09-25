Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела встречу с Ильяса Шабаз, дочерью Малкольма Икс, в Турецком доме в Нью-Йорке, где находилась по случаю 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече обсуждалось наследие Малкольма Икс и его влияние на борьбу против несправедливости во всем мире. Эмине Эрдоган провела параллели между деятельностью Малкольма Икс и турецкой активистки Шуле Юксель Шенлер, отметив схожесть их борьбы за права человека и справедливость.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества между Мемориальным и образовательным центром имени Малкольма Икс и доктора Бетти Шабаз и Фондом Шуле Юксель Шенлер.

«Мы встретились в Турецком доме с Ильясой Шабаз, дочерью Малкольма Икс — символической фигуры в борьбе с расизмом в истории Америки. <...> Я надеюсь, что личности с такой силой духа, как Малкольм Икс и Шуле Юксель Шенлер, продолжат вдохновлять молодежь во всем мире», — написала Эмине Эрдоган в социальных сетях после встречи.

Малкольм Икс (1925-1965) был влиятельным афроамериканским лидером движения за гражданские права в США. Он выступал за права чернокожих, критиковал расовую дискриминацию и призывал к расовой гордости и самообороне афроамериканцев. Его деятельность оказала значительное влияние на движение за гражданские права и вдохновила многих активистов по всему миру.