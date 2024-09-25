ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Нью-Йорке требуют прекратить израильские бомбежки Ливана
Сотни протестующих собрались в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против войны Израиля с Ливаном и неизменной поддержки США, которые продолжают блокировать эмбарго на поставки оружия Тель-Авиву. С прошлой недели в результате израильских ударов и взрывов пейджеров в Ливане было ранено больше 5 тыс. и убито не менее 650 человек, включая врачей, двух сотрудников ООН, а также десятки женщин и детей. Ливанские власти сообщают, что 27 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Это стало самым смертоносным витком эскалации с момента окончания гражданской войны в 1990 году, почти 35 лет назад. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает мировых лидеров, участвующих в Генеральной Ассамблее, что они не могут позволить «Ливану стать еще одной Газой». #trtнарусском #сша #ньюйорк #ливан #протест #атаки #жертвы #погибшие #ракеты #взрывы
В Нью-Йорке требуют прекратить израильские бомбежки Ливана / Others
25 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us