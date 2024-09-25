В Нью-Йорке требуют прекратить израильские бомбежки Ливана

Сотни протестующих собрались в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против войны Израиля с Ливаном и неизменной поддержки США, которые продолжают блокировать эмбарго на поставки оружия Тель-Авиву. С прошлой недели в результате израильских ударов и взрывов пейджеров в Ливане было ранено больше 5 тыс. и убито не менее 650 человек, включая врачей, двух сотрудников ООН, а также десятки женщин и детей. Ливанские власти сообщают, что 27 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Это стало самым смертоносным витком эскалации с момента окончания гражданской войны в 1990 году, почти 35 лет назад. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает мировых лидеров, участвующих в Генеральной Ассамблее, что они не могут позволить «Ливану стать еще одной Газой». #trtнарусском #сша #ньюйорк #ливан #протест #атаки #жертвы #погибшие #ракеты #взрывы