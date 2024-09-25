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Израильская армия превращает Южный Ливан в руины
Юг Ливана постепенно превращается в руины. Израильская армия продолжает бить по гражданской инфраструктуре страны, утверждая, что поражает исключительно объекты, связанные с «Хезболлой». Сообщается о сотнях погибших и тысячах раненых. Турция направила в Ливан самолет с гуманитарной помощью. #trtнарусском #ливан #израиль #новости #бомбардировки #авиудары #руины #разруха #военные #хезболла
Израильская армия превращает Южный Ливан в руины / Others
25 сентября 2024 г.
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