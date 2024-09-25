Харьков атаковали управляемыми авиабомбами, есть погибшие

24 сентября по Харькову и окрестностям нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами ФАБ/КАБ-250/500, в результате чего погибли 3 человека, 36 получили ранения различной степени тяжести. В прокуратуре Харькова заявили, что удары были нанесены из Белгородской области России. Больше всего пострадала 9-этажка в Киевском районе города, где обрушились этажи. #украина #харьков #многоэтажка #каб #фаб #атака #удар #россия #война