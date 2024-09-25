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США готовы воевать с Ираном ради Израиля
Представитель Белого дома заявил о готовности США противостоять Ирану в случае боевых действий с Израилем и выразил обеспокоенность эскалацией в Ливане
США готовы воевать с Ираном ради Израиля
Истребитель F/A-18F Super Hornet готовится к посадке на полетную палубу авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил о готовности Соединенных Штатов защитить Израиль в случае военных действий с Ираном.

«Мы защитили Израиль от иранской атаки в апреле и мы готовы сделать это снова, если Иран попытается напасть на Израиль», — подчеркнул Файнер в ходе выступления на мероприятии, организованном порталом Axios.

Файнер также выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане, отметив возможность перерастания текущего конфликта в полномасштабную войну. По его словам, «более масштабная война - не в интересах Израиля», и США работают над деэскалацией ситуации, в том числе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта между Израилем и «Хезболлой» после серии взрывов в Ливане 17-18 сентября. В результате последовавших израильских ударов по Ливану, по данным местного Минздрава, погибло более 570 человек, ранено свыше 1,8 тыс.

Напомним, что в апреле этого года Иран предпринял масштабную атаку на Израиль, которую США помогли отразить. Позже Израиль провел ответную операцию на территории Ирана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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