Владимир Путин провел встречу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Кремле. Как передает пресс-служба Кремля, в ходе беседы российский лидер сообщил о предстоящей встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября.

«Совсем недавно мы с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом встречались в Астане, в октябре увидимся еще раз в Казани, на саммите БРИКС, у нас с ним запланирована отдельная встреча», — заявил Путин. Президент России подчеркнул успешное развитие отношений между Москвой и Анкарой во всех сферах.

«Мы очень рады тому, что у нас развиваются отношения с Турецкой Республикой по всем направлениям, в том числе и по парламентским. Мы добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается», — заявил Путин.

Нуман Куртулмуш в свою очередь отметил общность взглядов Турции и России на мировые проблемы и «глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке».

«Нападение Израиля на Палестину является не только региональной проблемой, не только проблемой Палестины, но и проблемой мирового сообщества. И мне очень приятно, что мы из общего окна смотрим на эту проблему», — заявил Куртулмуш.

Турецкий политик также подтвердил, что Анкара не поддерживает санкции против Москвы.

Визит турецкого спикера в Россию проходит по приглашению Совета Федерации. Во встрече также приняла участие председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Напомним, что последняя личная встреча Путина и Эрдогана состоялась 3 июля в Анкаре, где обсуждались вопросы двусторонних отношений и международной повестки.