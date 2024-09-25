[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху использовал атаку 7 октября как повод для убийства палестинских мирных жителей и их насильственного перемещения с исконных территорий. Сегодня он обеспокоен тем, что дело против него в Международном уголовном суде (МУС) может привести к реальным последствиям.

Об этом написал глава Управления коммуникаций Администрации Турции Фахреттин Алтун в соцсети X в ответ на обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес прокурора МУС Карима Хана, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Палестины Махмуда Аббаса.

Алтун обвинил израильское правительство в попытках отвлечь внимание от геноцида палестинцев. «Нынешнее правительство Израиля прилагает большие усилия, чтобы отвлечь внимание от геноцида, который оно проводит против палестинцев. Премьер-министр Израиля осмеливается оправдывать неизбирательные убийства, военные преступления и пренебрежение международным правом со стороны своего правительства, утверждая, что для этого есть справедливые причины», — заявил глава управления.

Турецкий чиновник подчеркнул, что дипломатическая защита некоторых западных правительств не позволит ему избежать правосудия. Он также подчеркнул, что в глазах большей части мирового сообщества правительство Израиля уже признано виновным, а расследование МУС лишь официально подтвердит общеизвестные факты.

Алтун привел статистику жертв израильских военных действий. «Под его руководством израильские военные убили более 42 тыс. мирных жителей, перемеcтили миллионы и убили по меньшей мере 116 журналистов менее чем за год. Он руководил военной кампанией, которая сбросила более 70 000 тонн бомб на Газу всего за шесть месяцев, что эквивалентно нескольким ядерным бомбам!», — заявил турецкий чиновник.

«Турция под руководством президента Эрдогана всегда настаивала на том, чтобы говорить простую и ясную правду о Палестине. Мы не заинтересованы в риторических играх, а только в том, чтобы восторжествовало правосудие», — подытожил свое сообщение Алтун.