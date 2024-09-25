Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Ливана Наджибом Микати в Турецком доме в Нью-Йорке, где турецкий лидер находится по случаю 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения, нападения Израиля на Ливан и Палестину, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган выразил поддержку Ливану, подвергающемуся нападениям со стороны Израиля, и призвал международное сообщество к срочным действиям для прекращения израильской агрессии.

«Израиль игнорирует основные права человека и совершает геноцид на глазах у всего мира. Остановить это и положить конец гуманитарному кризису, возникшему в результате нападений, является долгом человечества», — подверг критике действия Израиля президент Турции.