Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам планового совещания по ядерному сдерживанию.

Ключевые изменения включают:

Расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Рассмотрение агрессии неядерного государства при поддержке ядерной державы как совместного нападения на Россию.

Уточнение условий применения ядерного оружия, включая ответ на массированный старт средств воздушно-космического нападения.

Право применения ядерного оружия в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства.

«Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов», — заявил Путин.

Президент РФ также отметил, что изменения учитывают динамично меняющуюся «военно-политическую обстановку» и возникновение новых «источников военных угроз» для России и ее союзников.

О планах по корректировке ядерной доктрины России ранее сообщало Министерство иностранных дел РФ. Президент Владимир Путин также затрагивал эту тему на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Позже Путин заявил, что Россия не нуждается в превентивном ядерном ударе, так как ответный удар гарантированно уничтожит противника. Он также отметил техническую готовность России к ядерной войне.

Летом президент США Джо Байден внес изменения в ядерную стратегию своей страны. Администрация США допустила возможность увеличения ядерного арсенала для сдерживания России, Китая и Северной Кореи.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале июля заявил, что не видит необходимости в изменении ядерной доктрины альянса, поскольку непосредственной угрозы со стороны России нет.