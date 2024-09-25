Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом Абдель Рахманом аль-Бурханом в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул позитивную динамику в отношениях между Турцией и Суданом. «Отношения Турции с Суданом с каждым днем развиваются все больше, и солидарность между двумя странами будет продолжать укрепляться», — передает слова Эрдогана Управление коммуникациями.

Особое внимание на встрече было уделено ситуации в Газе. «Необходимо усилить гуманитарную помощь для предотвращения усугубляющегося гуманитарного кризиса в Газе из-за нападений Израиля», — заявил глава государства.

Эрдоган также подтвердил, что Турция всегда готова оказать поддержку палестинцам, отметив, что страна «делает все возможное, чтобы помочь угнетенным палестинцам».