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Эмине Эрдоган встретилась с первыми леди в Нью-Йорке
Супруга президента Турции приняла участие в мероприятии Джилл Байден в рамках 79-й Генассамблеи ООН
Эмине Эрдоган встретилась с первыми леди в Нью-Йорке
Эмине Эрдоган встретилась с первыми леди в Нью-Йорке / Others
25 сентября 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган приняла участие во встрече супруг мировых лидеров, организованной первой леди США Джилл Байден в Нью-Йорке. Мероприятие прошло в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам госпожи Эрдоган, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, с акцентом на экологию, культуру и образование. Первая леди Турции отметила конструктивный характер дискуссий: «Мы провели искренние и конструктивные обсуждения по многим вопросам, в первую очередь касающимся окружающей среды, культуры и образования».

«Я благодарю госпожу Байден за теплое гостеприимство», — выразила признательность хозяйке мероприятия Эмине Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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