Первая леди Турции Эмине Эрдоган приняла участие во встрече супруг мировых лидеров, организованной первой леди США Джилл Байден в Нью-Йорке. Мероприятие прошло в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам госпожи Эрдоган, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, с акцентом на экологию, культуру и образование. Первая леди Турции отметила конструктивный характер дискуссий: «Мы провели искренние и конструктивные обсуждения по многим вопросам, в первую очередь касающимся окружающей среды, культуры и образования».

«Я благодарю госпожу Байден за теплое гостеприимство», — выразила признательность хозяйке мероприятия Эмине Эрдоган.