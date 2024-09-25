Глава Генштаба израильской армии Герци Халеви во время посещения армейских учений сообщил о подготовке к возможной наземной операции в Ливане. Это заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой».

«Вы слышите самолеты здесь наверху, мы атакуем весь день. Это как для подготовки территории к вашей возможной операции, так и для продолжения ударов по «Хезболле», — обратился к военным Халеви.

«Для того чтобы сделать это [вернуть жителей на север страны], мы готовим маневр. Это означает, что ваши военные ботинки <...> ступят на вражескую территорию», — продолжил он.

Заявление последовало после того, как «Хезболла» впервые обстреляла пригород Тель-Авива. Конфликт между сторонами обострился после серии взрывов в Ливане 17-18 сентября. В результате израильских ударов по Ливану погибло более 570 человек, ранено свыше 1,8 тыс.

На фоне этих событий продолжается израильское вторжение в секторе Газа, где за 355 дней число погибших достигло 41 495 человек, а 96 006 получили ранения.