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Израиль готовится к вторжению в Ливан
Глава Генштаба Израиля анонсировал возможное вторжение в ответ на расширение «огневых возможностей» «Хезболлы»
Израиль готовится к вторжению в Ливан
Израильские военнослужащие / Фото: Reuters / Others
25 сентября 2024 г.

Глава Генштаба израильской армии Герци Халеви во время посещения армейских учений сообщил о подготовке к возможной наземной операции в Ливане. Это заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой».

«Вы слышите самолеты здесь наверху, мы атакуем весь день. Это как для подготовки территории к вашей возможной операции, так и для продолжения ударов по «Хезболле», — обратился к военным Халеви.

«Для того чтобы сделать это [вернуть жителей на север страны], мы готовим маневр. Это означает, что ваши военные ботинки <...> ступят на вражескую территорию», — продолжил он.

Заявление последовало после того, как «Хезболла» впервые обстреляла пригород Тель-Авива. Конфликт между сторонами обострился после серии взрывов в Ливане 17-18 сентября. В результате израильских ударов по Ливану погибло более 570 человек, ранено свыше 1,8 тыс.

На фоне этих событий продолжается израильское вторжение в секторе Газа, где за 355 дней число погибших достигло 41 495 человек, а 96 006 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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