В ночь на 26 сентября российские вооруженные силы нанесли удары по нескольким регионам Украины с использованием беспилотников, ракет и авиационных бомб. Атака началась вечером 25 сентября и продолжалась в течение ночи и утра, сообщают Воздушные силы Украины в своем телеграм-канале.

В Запорожье, по словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, российские войска обстреляли промышленное предприятие и жилую застройку. В результате атаки разрушены 11 частных домов и один трехэтажный жилой дом. Пострадали восемь человек, включая 14-летнего мальчика, двое из пострадавших были госпитализированы.

Киев также подвергся атаке беспилотников «Шахед», о чем сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, российские войска пытались нанести удары по мирному населению и инфраструктуре города. В направлении Киева двигались более 15 беспилотников, около 10 из них были сбиты силами ПВО. В Печерском районе из-за падения обломков дронов произошла разгерметизация газопровода в одном из жилых домов, а также пожар на первом этаже здания. Повреждения получили около 20 автомобилей, обломки упали на территорию детского сада. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Николаевской области российские военные атаковали объект энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии, сообщил глава региональной администрации Виталий Ким. Пострадавших в результате атаки нет.

В Ивано-Франковской области атака российских войск привела к повреждению объекта критической инфраструктуры, часть абонентов осталась без электричества.

Российские войска также атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, силы ПВО сбили большинство целей, однако в Одесском районе погибла 62-летняя женщина. Были повреждены здания и автомобили, но жертв от атак беспилотников не зафиксировано.

В Днепропетровской области под российский обстрел попал Никопольский район. Как сообщил глава областной администрации Сергей Лысак, для атаки использовались дроны, тяжелая артиллерия и системы залпового огня. Погибших и пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.