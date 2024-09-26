США, Европейский Союз и еще девять стран призвали Израиль и Ливан согласиться на временное прекращение огня сроком на 21 день. В совместном заявлении страны охарактеризовали ситуацию с 8 октября как «невыносимую» и предупредили о риске более широкой региональной эскалации.

«Ситуация представляет неприемлемый риск более широкой региональной эскалации, — заявили они. — Это не в интересах ни народа Израиля, ни народа Ливана».

Призыв к прекращению огня был сделан с намерением создать возможность для дипломатии и достичь урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН 1701 и 2735. Страны-участницы заявления выразили готовность поддержать дипломатические усилия по заключению соглашения между Ливаном и Израилем.

Тем временем, по информации The New York Times, предложение о прекращении огня может быть принято «в ближайшие часы». Сообщается о признаках поддержки переговоров со стороны Израиля и Ливана.

Региональная напряженность усилилась на фоне смертоносных авиаударов Израиля по Ливану, в результате которых погибло почти 610 человек и более 2000 получили ранения. Международное сообщество выразило обеспокоенность риском распространения конфликта в Газе на региональный уровень.