Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «немедленно отстранить от должности» украинского посла в США Оксану Маркарову.

Джонсон обвинил ее в организации визита Владимира Зеленского на производственное предприятие в Пенсильвании, политически важном штате, где мероприятие было проведено под руководством представителя штаба Камалы Харрис и без участия республиканцев.

«Эта экскурсия была явным предвыборным мероприятием в поддержку демократов и очевидным вмешательством в выборы. Этот недальновидный и преднамеренно политический шаг вызвал потерю доверия республиканцев к способности посла Маркаровой честно и эффективно исполнять обязанности дипломата в этой стране. Она должна быть немедленно снята с должности», — говорится в письме.

Спикер подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о намерении воздерживаться от вмешательства во внутренние американские политические процессы, однако действия Маркаровой, по его мнению, противоречат этим заявлениям.

Джонсон также напомнил, что поддержка Украины в ее войне против России остается двухпартийной, но отношения США и Украины могут пострадать, если украинские официальные лица будут поддерживать одну из партий в ходе предвыборной кампании.

Во вторник Джонсон также заявил, что не уверен, встретится ли с Владимиром Зеленским в четверг.

«Ситуация изменчивая, и надвигающийся ураган может заставить нас вернуться домой», — сказал он.