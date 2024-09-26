Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Ташкента разъяснения в связи с видео, на котором зафиксировано жестокое обращение учителя с учеником в одной из школ Ташкента.

По данным СМИ, причиной конфликта стало то, что ученик попросил объяснить материал на русском языке, что вызвало агрессию со стороны учительницы.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что в отношениях между «дружественными странами» не должно быть места таким инцидентам.

Москва также попросила узбекские власти дать правовую оценку случившемуся и принять меры в отношении виновных. Захарова добавила, что Россия продолжает держать этот вопрос на контроле и будет следить за развитием ситуации.

«Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — цитирует Захарову официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова заверила, что взяла ситуацию на личный контроль. Она добавила, что ученик шестого класса не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает.