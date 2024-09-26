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Дуров: Мой годовой доход составляет…
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал французским следователям, что его годовой доход составляет всего один дирхам, несмотря на значительное состояние, оцениваемое в миллиарды долларов
Дуров: Мой годовой доход составляет…
Основатель Telegram Павел Дуров / Фото: Reuters
26 сентября 2024 г.

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, заявил французским следователям, что зарабатывает всего один дирхам в год, сообщает Le Monde. Это заявление прозвучало во время расследования, которое ведется против Дурова, вызвав недоумение у следователей. Напомним, что дирхам — это денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов, где предприниматель жил в последние годы. Стоимость одного дирхама составляет примерно 27 центов.

Издание также сообщило, что в ходе судебного заседания прокуратура Парижа предложила установить залог для Дурова в размере 20 млн евро. Однако судья снизил сумму до 5 млн евро, что вызвало вопросы в связи с недавними финансовыми операциями бизнесмена. Например, в 2023 году Дуров предложил 8,5 млн евро за автомобильный номер на аукционе в Дубае.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о возможности раскрытия IP-адресов и номеров телефонов пользователей, нарушающих правила, в ответ на обоснованные юридические запросы правоохранительных органов.

Дуров отметил, что команда модераторов за последние недели значительно повысила безопасность поиска в мессенджере, устранив доступ к незаконному контенту. «Чтобы в дальнейшем удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру», — заявил он.

Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа по обвинению в преступлениях, связанных с организованной преступностью, включая соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии, а также отказ предоставлять информацию властям по ряду запросов. Через несколько дней его отпустили под залог с обязательством регулярно отмечаться в полиции.

По данным издания, расследование против основателя Telegram началось после того, как руководство мессенджера не отреагировало на запрос французских властей по делу о насилии в отношении детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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