Экс-президент США и главный кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп 25 сентября назвал Украину «полностью разрушенным государством», а ее народ — «мертвым».

Выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, Трамп подчеркнул: Киев должен была пойти на уступки президенту России Владимиру Путину еще до начала российского-украинского конфликта в феврале 2022 года. По мнению Трампа, даже «плохая сделка» была бы предпочтительнее текущей ситуации.

Это вызвало вопросы о позиции республиканца по переговорам с Москвой в случае его победы на выборах в ноябре текущего года.

Дональд Трамп с самого начала своей предвыборной кампании резко критиковал помощь США Украине, повторяя, что положит конец конфликту, если вернется в Белый дом.

Республиканец критикует не только команду президента Джо Байдена, но также и украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским. Трамп считает, что Киев упустил возможность для мира, не начав переговоры с Россией раньше.

Замечания бывшего президента прозвучали на фоне повышенной напряженности после недавнего визита Зеленского в США и его критических комментариев о Трампе и его напарнике Джее Ди Вэнсе. Украинский лидер охарактеризовал предложение Вэнса о том, чтобы Украина уступила России территории и пошла на уступки, как «слишком радикальное», и поставил под сомнение способность Трампа урегулировать конфликт с Москвой.

Трамп также традиционно раскритиковал президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, обвинив их в эскалации конфликта в Украине. По словам республиканца, Белый дом оказывает существенную помощь Киеву вместо того, чтобы поощрять территориальные уступки и удовлетворить тем самым Москву.

Трамп заявил, что будь он в кресле президента, то смог бы сдержать Владимира Путина, не углубляясь в подробности того, как бы он это сделал.