Премьер-министр Армении Никол Пашинян установил крайний срок для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Политик планирует заключить мир с Баку до начала саммита COP 29 в ноябре.

На заседании Совбеза ООН, посвященном глобальному кризису безопасности, Пашинян заявил, что Ереван готов положить конец давнему конфликту с Баку. По его словам, Армения хочет подписать согласованные части договора до конференции ООН по изменению климата COP 29 в Баку в ноябре этого года. Этот шаг, по его словам, создаст благоприятную атмосферу для продвижения мирного процесса.

Замечания Пашиняна прозвучали после того, как в начале сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что примерно 80% текста мирного договора между двумя странами уже согласовано.

«Мы можем достичь мира на Южном Кавказе. Примерно 80% мирного договора согласовано, и мы уже начали процесс демаркации границы», — заявил президент Азербайджана на саммите в итальянском Черноббио.

Политик отметил: хотя только 13 км из 1000 км границы между двумя странами были размечены, это уже позитивный сдвиг и значительный шаг к завершению мирного процесса.

При этом 23 сентября Ильхам Алиев обвинил Армению в намеренном затягивании мирного процесса. Президент выразил разочарование по поводу задержки в получении ответа от Армении после отправки проекта мирного соглашения в Ереван. Он заявил, что Армении потребовалось больше месяца, чтобы ответить, и она убрала из проекта все несогласованные пункты.

«Такой примитивный и неадекватный шаг был, честно говоря, неожиданным», — сказал Алиев, добавив, что такое поведение указывает на то, что Армения не стремится к миру, а хочет продлить переговоры.

В начале июня Ильхам Алиев заявил, что главное препятствие на пути к мирному соглашению — некоторые пункты Конституции Армении, которые содержат территориальные претензии к Азербайджану.

«‎Мирное соглашение не будет подписано до тех пор, пока не будет изменений в Конституции. Работа над основным текстом (мирного договора) также будет продолжена, но только после изменения конституции Армении», — подчеркнул азербайджанский лидер.