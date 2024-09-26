Пентагон заявил, что Вооруженные силы США не предоставляют Израилю разведывательную поддержку для его операций в Ливане.

На вопрос о том, поддерживают ли США операции Израиля в Ливане, включая предоставление разведывательной информации, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ответила: «Нет, никакой поддержки».

«Когда речь идет о Ливане, американские военные не участвуют в операциях Израиля», — добавила чиновница.

Она также отметила, что на данный момент Вашингтон не ожидает наземного вторжения Израиля в Ливан, но рекомендовала обращаться за уточнениями к израильской стороне относительно их планов и операций.

25 сентября глава Генштаба Израиля Герци Халеви заявил военным, что Тель-Авив продолжит воздушные удары по Ливану. Их главная цель, как утверждает Халеви, — уничтожить инфраструктуру «Хезболлы», а также подготовиться к возможному вторжению на юг Ливана.

Несмотря на утверждения израильских военных, что они бомбят только позиции «‎Хезболлы»‎, среди жертв ударов много женщин и детей. По данным Минздрава Ливана, из 560 погибших от израильских бомбардировок 23-25 сентября как минимум 50 — дети, 95 — женщины. Свыше 1300 человек получили ранения.

На этой неделе израильские авиаудары поразили сотни объектов в глубине Ливана, что вынудило сотни тысяч людей покинуть приграничные районы. Тысячи беженцев заполнили дороги южного Ливана, правительство страны открыло 89 центров для приема бегущих с юга жителей.

Сингх подчеркнула, что правительство США предпринимает дипломатические усилия для снижения напряженности между Израилем и «Хезболлой».

«Администрация США активно работает над дипломатическим урегулированием конфликта и делает это в срочном порядке», — добавила Сингх. 26 сентября власти США и Франции представили мирный план, который предполагает прекращение боев между Ливаном и Израилем на 21 день. Пока неясно, примут ли стороны этот мирный план — предыдущие миротворческие попытки и давление на премьера Биньямина Нетаньяху не оказали нужного результата.