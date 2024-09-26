Министерство национальной обороны Турции (МНО) провело брифинг для прессы, на котором поделилось важной информацией о текущей ситуации в сфере безопасности и планах на будущее.

За последнюю неделю в ходе антитеррористических операций, включая действия на севере Ирака и Сирии, было нейтрализовано 36 террористов. С начала года это число достигло 2049. «Наша борьба с терроризмом будет решительно продолжаться до тех пор, пока не останется ни одного террориста», — сказал представитель ведомства.

Относительно ситуации на границах МНО сообщило о задержании 398 человек за последнюю неделю, из которых 5 - члены террористической организации. С начала года было задержано 10 876 человек при попытке нелегального пересечения границы.

МНО выразило озабоченность агрессией Израиля в Газе и Ливане. «Необходимо немедленно остановить атаки Израиля, угрожающие стабильности нашего региона и международному порядку», — сказали в ведомстве. Также было констатировано, что Турция оказала гуманитарную помощь Ливану, доставив 30 тонн медицинских материалов и продуктов питания.

Касательно возможной эвакуации из Ливана министерство сообщило: «Ситуация внимательно отслеживается в координации с Министерством иностранных дел. В рамках возможной эвакуационной операции проводится предварительное планирование и подготовка».

МНО также опровергло слухи о размещении систем S-400 на авиабазе Инджирлик под контролем США. «Следует с осторожностью относиться к сообщениям третьих стран, направленным на формирование определенного восприятия по этому вопросу. В настоящее время позиции обеих стран по вопросу S-400 и F-35 остаются неизменными», — заявили в Министерстве обороны.