США могут позволить своим союзникам снять ограничения на удары Украины по территории России с использованием дальнобойного оружия, сообщает газета The New York Times (NYT). Опрошенные изданием чиновники пояснили, что Вашингтон может последовать своей привычной схеме — сначала дать союзникам по НАТО, той же Британии или Франции, расширить возможности Киева, а затем последовать их примеру. Таким образом США хотят обезопасить себя от возможного российского ответа.

В администрации президента Байдена также обсуждают возможность отправить Киеву ракеты большой дальности JASSM — они способны поражать цели на российской территории на расстоянии до 300 км. Эти ракеты совместимы с истребителями F-16, которые США и их союзники по НАТО ранее поставили Украине. Но поставка новых ракет может занять месяцы. Также неясно, разрешит ли Пентагон использовать их для ударов по России.

The Times ранее писала, что США и Великобритания могут тайно разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow с дальностью ударов до 250 км для атак вглубь России. Хотя ракета произведена в Великобритании, она содержит американские компоненты. Франция уже сняла ограничения на использование их аналога — ракеты SCALP.

По данным Bloomberg, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в начале сентября запросили от Украины план применения дальнобойных ракет против российских военных целей, прежде чем снять все ограничения. Киев якобы предоставил карту военных аэродромов России, которые Украина планирует атаковать в первую очередь.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории приравнивается к прямому участию НАТО в конфликте. Москва, по словам президента, примет меры в ответ на такие действия. Украина уже использовала западное оружие для ударов по России, что подтвердил глава украинской разведки. Однако каких-либо последствий для стран Запада после этого не было.