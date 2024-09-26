В результате российских ракетных ударов в Украине не осталось ни одной работающей теплоэлектростанции (ТЭС), разрушены почти все гидроэлектростанции страны, заявил президент Владимир Зеленский 25 сентября во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Политик уточнил: с марта по август текущего года российские силы совершили девять скоординированных атак на электроэнергетическую инфраструктуру Украины, поразив объекты в 20 областях.

В Минобороны РФ утверждают, что поражают исключительно военные объекты Украины или линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), из-за российских атак дефицит электроэнергии в Украине этой зимой может достичь 6 гигаватт — это почти 30% ожидаемого пикового спроса. Этим летом дефицит электроэнергии составлял 2,5 ГВт — Киев уже тогда сталкивался с веерными отключениями электроэнергии.

По словам Зеленского, Россия «‎‎хочет оставить их (жителей Украины) в темноте и холоде этой зимой, заставляя Украину страдать и сдаться‎»‎.

«‎Представьте себе, пожалуйста, вашу страну, где 80% ее энергетической системы исчезло — с такой разрушенной частью системы. Какой будет жизнь?» — отметил президент.

По данным Министерства энергетики Украины, с октября 2022 года по сентябрь 2024 года РФ атаковала 1024 объекта энергетической инфраструктуры страны.

24 сентября Зеленский заявил Совбезу ООН, что Москва готовится атаковать три действующие украинские атомные электростанции — Ровенскую, Хмельницкую на западе страны и Южноукраинская на юге. По его словам, якобы российские военные использовали китайские спутники для фотографирования АЭС Украины.

По данным Министерства энергетики, на долю ядерной генерации в настоящее время приходится до 60% потребления электроэнергии в стране.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейшая атомная электростанция в Европе, захвачена российскими войсками с марта 2022 года.