Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал разведданные о том, что Иран угрожает убить его. На митинге в Минт-Хилле, Северная Каролина, 25 сентября, Трамп заявил, что, если бы он был президентом, он жестко отреагировал бы на угрозы.

«Если бы я был президентом, я сказал бы стране, которая угрожает, в этом случае Ирану, что, если вы сделаете хоть что-то, чтобы навредить этому человеку, мы разобьем вдребезги ваши крупнейшие города и вообще страну. Мы разобьем ее вдребезги. Угроз больше не будет. Но сейчас у нас нет такого руководства, нужных людей, нужных лидеров», — заявил бывший президент.

Трамп также упомянул два покушения на его жизнь в июле и сентябре этого года, предположив, что они могут быть связаны с Ираном. Однако, по его словам, точной уверенности в этом пока нет.

Сообщения об угрозах поступили после встречи Трампа с сотрудниками канцелярии директора Национальной разведки США 24 сентября. Представители разведки не раскрыли деталей беседы, но штаб Трампа подтвердил, что обсуждались реальные угрозы его жизни со стороны Ирана.

ФБР расследует оба покушения на Дональда Трампа. В первом случае, 13 июля в Пенсильвании, стрелок ранил Трампа в ухо. Один человек на митинге погиб. Во втором инциденте, произошедшем 15 сентября в Палм-Бич, охрана вовремя предотвратила атаку, открыв огонь по подозреваемому.