Представитель Израиля в ООН: Израиль предпочитает дипломатическое решение в Ливане

Израиль предпочел бы дипломатическое решение в Ливане. Об этом заявил спецпредставитель страны в ООН Дэнни Данон. Однако добавил, что если дипломатия не сработает, Тель-Авив использует все имеющиеся в его распоряжении средства. С 23 сентября израильские силы провели сотни воздушных атак на южные города Ливана, а также на районы Бекаа и Баалбек. По данным ливанских властей, погибли более 650 человек. Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН в пятницу. #trtнарусском #израиль #оон #ливан #дипломатия #данон #новости #трт #новостимира