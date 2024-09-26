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Представитель Израиля в ООН: Израиль предпочитает дипломатическое решение в Ливане
Израиль предпочел бы дипломатическое решение в Ливане. Об этом заявил спецпредставитель страны в ООН Дэнни Данон. Однако добавил, что если дипломатия не сработает, Тель-Авив использует все имеющиеся в его распоряжении средства. С 23 сентября израильские силы провели сотни воздушных атак на южные города Ливана, а также на районы Бекаа и Баалбек. По данным ливанских властей, погибли более 650 человек. Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН в пятницу. #trtнарусском #израиль #оон #ливан #дипломатия #данон #новости #трт #новостимира
Представитель Израиля в ООН: Израиль предпочитает дипломатическое решение в Ливане / Others
26 сентября 2024 г.
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