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Житель Бейрута рассказал о ситуации в пригороде: это просто геноцид
Житель пригорода Бейрута в эксклюзивном интервью для TRT на русском рассказал о ситуации на данный момент. По его словам, израильская армия продолжает наносить удары по жилым домам, при этом ливанцы пытаются в срочном порядке покинуть зону конфликта, из-за чего на дорогах образовались многочисленные пробки. #trtнарусском #ливан #интервью #бейрут #ливанцы #геноцид #новости #трт #новостимира
Житель Бейрута рассказал о ситуации в пригороде: это просто геноцид / Others
26 сентября 2024 г.
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