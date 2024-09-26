Житель Бейрута рассказал о ситуации в пригороде: это просто геноцид

Житель пригорода Бейрута в эксклюзивном интервью для TRT на русском рассказал о ситуации на данный момент. По его словам, израильская армия продолжает наносить удары по жилым домам, при этом ливанцы пытаются в срочном порядке покинуть зону конфликта, из-за чего на дорогах образовались многочисленные пробки. #trtнарусском #ливан #интервью #бейрут #ливанцы #геноцид #новости #трт #новостимира