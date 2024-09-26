Эрдоган: видеть Украину членом НАТО не хотят США и другие страны

Президент Турции в интервью NBC высказал позицию Турции как ключевого игрока НАТО по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что эти решения принимаются с учетом пожеланий всех стран-членов НАТО и брать Украину в альянс прежде всего не хотят США. #trtнарусском #украина #нато #турция #сша #альянс #новости #трт #новостимира