Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине стоит рассматривать как «определенный сигнал» для западных стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», — ответил Песков.

Он также отметил, что Россия обладает мощным ядерным потенциалом, и выразил уверенность, что «всему миру это хорошо известно». Песков подчеркнул, что «здравомыслящие западные политики» понимают всю серьезность высказываний президента Путина, особенно на фоне «беспрецедентной конфронтации, вызванной прямым участием западных стран, включая ядерные державы, в конфликте вокруг Украины».

25 сентября Владимир Путин предложил изменить политику России в области ядерного сдерживания. Теперь агрессию против России со стороны неядерного государства с поддержкой ядерной державы или массированные удары обычными средствами, включая дроны, можно будет рассматривать как повод для ответного ядерного удара.

«Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов», — заявил Путин.

Президент РФ также отметил, что изменения учитывают динамично меняющуюся «военно-политическую обстановку» и возникновение новых «источников военных угроз» для России и ее союзников.