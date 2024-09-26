Может ли таяние льдов в Арктике спровоцировать военный конфликт?

Глобальное потепление климата в ближайшие десятилетия может освободить ото льда Арктику. А вместе с этим на Северном полюсе появится новый морской торговый путь, который почти в два раза короче южного маршрута. Более того в Арктике можно будет добывать полезные ископаемые, значительные количество которых пока скрыто подо льдом. Все эти факторы создают напряженность в регионе. А может ли это стать причиной военного конфликта между Россией, Китаем и западным миром? #trtнарусском #арктика #ледники #конфликт #россия #китай #новости #трт #новостимира