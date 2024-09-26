Палестинец записал прощальное видео для родителей незадолго до смерти

Боец палестинского сопротивления Хаммам Аль Хашаш в лагере Дженин на Западном берегу записал прощальное видео для родителей в последние минуты своей жизни. На видео он просит прощения у матери, отца и близких и молится, пока над ним кружит дрон, который его убьет. #trtнарусском #палестина #западныйберег #дженин #прощание #израиль #дрон #родители #палестинцы #новости #трт