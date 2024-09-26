ПОЛИТИКА
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В России хотят свести «скуфов» и «альтушек»
Депутат Милонов предлагает использовать государственный портал «Госуслуг» для создания пар между «альтушками» и «скуфами»
В России хотят свести «скуфов» и «альтушек»
Виталий Милонов / фото: Telegram-канал Милонова / Others
26 сентября 2024 г.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с необычным предложением по использованию портала «Госуслуги» для знакомств. Он призвал помочь так называемым «альтушкам» (молодым девушкам из альтернативных субкультур) найти своих «скуфов» (предположительно, мужчин традиционных взглядов).

«Девушкам не нужны изнеженные женоподобные гомики, им нужен нормальный мужик-слесарь с пышными усами, бородой и сильными руками: чтобы мог кран поменять, полку прибить и политические моменты ей разъяснить», — сказал Милонов.

По мнению депутата, в существовании «альтушек» и «скуфов» нет ничего плохого, и их не следует запрещать, как это произошло с движением «чайлдфри». Вместо этого он предлагает разработать приложение для знакомств на базе «Госуслуг».

Милонов утверждает, что такой сервис поможет найти надежного партнера, так как портал проводит сертификацию учетных записей. Это позволит желающим познакомиться для серьезных отношений общаться только с проверенными людьми.

Депутат также предложил блокировать всех женатых пользователей в разделе знакомств на «Госуслугах», чтобы обеспечить честность намерений участников. Это не первое подобное предложение Милонова. Ранее он уже выступал за создание раздела знакомств на государственном портале, аргументируя это возможностью найти надежного партнера среди проверенных пользователей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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