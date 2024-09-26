В среду днем цены на нефть продолжили падать, поскольку трейдеры анализируют последствия масштабных мер поддержки экономики Китая, объявленных накануне. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,89 (1,18%) и составили $74,28 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились на $0,93 (1,3%) и достигли $70,63 за баррель.

Накануне обе марки нефти прибавили 1,7% в цене после объявления властями Китая о масштабных экономических стимулах.

Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, отметил, что действия КНР больше напоминают «панику», чем снижение процентной ставки Федеральным резервом США на прошлой неделе. Он добавил: «Это только усиливает опасения по поводу замедления роста экономики Китая. Дефляция, долговая нагрузка и слабый экономический рост уже были поводом для тревоги, а такие меры кажутся больше сигналом бедствия, чем решением».

Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти в США на 4,4 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина снизились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов — на 1,1 млн баррелей.

Ожидается, что официальные данные Минэнерго США, которые будут опубликованы в среду, укажут на снижение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина — на 800 тыс. баррелей и дистиллятов — на 2,1 млн баррелей, говорят данные опроса S&P Global Commodity Insights.

На цены также влияет напряженность на Ближнем Востоке. Трейдеры опасаются возможной эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой», что может ограничить дальнейшее падение стоимости нефти.