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Нефть падает: Китай пугает рынок
Цены на нефть падают на фоне экономических мер Китая и сокращения запасов нефти в США
Нефть падает: Китай пугает рынок
Цены на нефть продолжают падать / Фото: Reuters
26 сентября 2024 г.

В среду днем цены на нефть продолжили падать, поскольку трейдеры анализируют последствия масштабных мер поддержки экономики Китая, объявленных накануне. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,89 (1,18%) и составили $74,28 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились на $0,93 (1,3%) и достигли $70,63 за баррель.

Накануне обе марки нефти прибавили 1,7% в цене после объявления властями Китая о масштабных экономических стимулах.

Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, отметил, что действия КНР больше напоминают «панику», чем снижение процентной ставки Федеральным резервом США на прошлой неделе. Он добавил: «Это только усиливает опасения по поводу замедления роста экономики Китая. Дефляция, долговая нагрузка и слабый экономический рост уже были поводом для тревоги, а такие меры кажутся больше сигналом бедствия, чем решением».

Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти в США на 4,4 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина снизились на 3,4 млн баррелей, а дистиллятов — на 1,1 млн баррелей.

Ожидается, что официальные данные Минэнерго США, которые будут опубликованы в среду, укажут на снижение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина — на 800 тыс. баррелей и дистиллятов — на 2,1 млн баррелей, говорят данные опроса S&P Global Commodity Insights.

На цены также влияет напряженность на Ближнем Востоке. Трейдеры опасаются возможной эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой», что может ограничить дальнейшее падение стоимости нефти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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