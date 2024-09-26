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Израильский авиаудар унес жизни ливанской семьи
Вопреки призывам к прекращению огня, израильские ВВС продолжают наносить удары по Ливану, что приводит к росту числа жертв среди мирного населения
Израильский авиаудар унес жизни ливанской семьи
На фотографии запечатлены члены семьи Гариб, погибших в результате израильского авиаудара по пригороду Тира в понедельник / Фото: Reuters / Others
26 сентября 2024 г.

Израильские военные самолеты продолжают наносить удары по Ливану, игнорируя международные призывы к временному прекращению огня. Ливанское национальное информационное агентство (NNA) сообщило о наиболее интенсивных израильских авиаударах по городу Баальбек и его окрестностям в восточном Ливане.

В результате ударов погибла целая семья в городе Шаат. Министерство здравоохранения Ливана подтвердило гибель трех человек в деревне Айта-аш-Шааб и одного гражданина Сирии в городе Кана на юге страны.

Очевидцы сообщили агентству «Анадолу» о ночных авиаударах по южному району Тира и району Набатие.

Эти атаки происходят вопреки призыву США, ЕС и девяти других стран к 21-дневному прекращению огня, озвученному в среду вечером. Международное сообщество предупредило о риске распространения конфликта на региональный уровень.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с начала эскалации погибло не менее 610 человек и более 2000 получили ранения.

«Хезболла» и Израиль продолжают трансграничные столкновения с начала войны в секторе Газа, где погибло почти 41 500 человек, преимущественно женщины и дети, после операции ХАМАС 7 октября прошлого года.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность продолжающимися ударами по Ливану, подчеркивая необходимость дипломатического решения для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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