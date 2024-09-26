Израильские военные самолеты продолжают наносить удары по Ливану, игнорируя международные призывы к временному прекращению огня. Ливанское национальное информационное агентство (NNA) сообщило о наиболее интенсивных израильских авиаударах по городу Баальбек и его окрестностям в восточном Ливане.

В результате ударов погибла целая семья в городе Шаат. Министерство здравоохранения Ливана подтвердило гибель трех человек в деревне Айта-аш-Шааб и одного гражданина Сирии в городе Кана на юге страны.

Очевидцы сообщили агентству «Анадолу» о ночных авиаударах по южному району Тира и району Набатие.

Эти атаки происходят вопреки призыву США, ЕС и девяти других стран к 21-дневному прекращению огня, озвученному в среду вечером. Международное сообщество предупредило о риске распространения конфликта на региональный уровень.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с начала эскалации погибло не менее 610 человек и более 2000 получили ранения.

«Хезболла» и Израиль продолжают трансграничные столкновения с начала войны в секторе Газа, где погибло почти 41 500 человек, преимущественно женщины и дети, после операции ХАМАС 7 октября прошлого года.

Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность продолжающимися ударами по Ливану, подчеркивая необходимость дипломатического решения для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта в регионе.